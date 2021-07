Zaniolo, dopo il recupero Fink dà il suo ok: “Il ginocchio ora è a posto”

A Pontremoli l’ultimo mese di lavoro Ieri il chirurgo era a Roma per visitarlo

Si è affidato a Christian Fink, che col passare dei mesi gli ha fornito i progressivi via libera per camminare, per correre sul tapis roulant e poi per tornare sul terreno di gioco, sia pure in modo graduale e mirato. Il tutto accompagnato da un lavoro fisioterapico costante, svolto anche grazie alla Roma, che naturalmente ha supportato il capitale umano e tecnico che ha in casa, non facendogli mancare neppure gli incoraggiamenti della famiglia Friedkin. Così, in qualche modo, ieri il cerchio si è chiuso, visto che il professor Fink, accompagnato dal dottor Manara, medico sociale del club, ha visitato ancora una volta Zaniolo – e stavolta a Trigoria – dando il via libera definitivo alla ripresa dell’attività agonistica a tutto tondo che, come per tutta la Roma, comincerà il 6 luglio agli ordini di Mourinho.