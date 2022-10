Zaniolo deve riscattarsi. Mou punta sulla sua forza per fare la differenza

José conferma il 3-5-2 con lui e Abraham in attacco. E Nicolò segna un gol capolavoro in allenamento

Se qualcuno aveva dubbi sulla carica emotiva ed agonistica di Nicolò Zaniolo , quel gol segnato ieri in allenamento basta a spazzarli via tutti, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport .

Un piccolo grande capolavoro , un condensato di coordinazione, destrezza e qualità tecnica. Zaniolo si sta preparando così alla sfida di domenica sera, quella con il Napoli, dove dovrebbe ritrovare la maglia da titolare . Il condizionale è d’obbligo, visto quanto successo anche a Marassi. Ma le sensazioni vanno tutte lì, in quella direzione. Con Zaniolo in campo, pronto a disinnescare il ciclone-Napoli ed a lanciare definitivamente la sua Roma verso la vetta...

In queste prime otto partite stagionali non è ancora mai riuscito a gioire, a vedere quel pallone gonfiare la rete avversaria. Mourinho però conosce bene il suo potenziale e la sua forza d’urto. Ed infatti anche ieri ha provato il 3-5-2 (già utilizzato in casa del Betis Siviglia ed a Genova, contro la Sampdoria), ma stavolta accanto ad Abraham non c’era Belotti, bensì proprio Zaniolo. Che domenica dovrebbe giocare proprio così, da seconda punta, magari sfalsato rispetto a Tammy ma pronto a dargli assistenza in qualsiasi momento della partita.