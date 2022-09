Zaniolo deluso. Non convocato, senza spiegazioni: con Mancini il rapporto è freddo

Nella vita, com’è ovvio, sarebbe sbagliato guardare ciò che ci circonda il maniera manichea, tanto più quando si parla di valutazioni tecniche e fisiche, ma il dispiacere dell’attaccante della Roma è palpabile. La sensazione è che, nonostante Nicolò – senza eroismi di sorta – abbia “dato un ginocchio” per la causa azzurra (il secondo infortunio al ginocchio lo ebbe contro l’Olanda), il feeling con Mancini si sia appannato proprio dal momento del suo lento recupero, cioè nella scorsa stagione, quando la ruggine per la lunga inattività si è fatta sentire. Per parte sua il c.t. sa bene come possa vantare una primogenitura straordinaria, cioè la convocazione in Nazionale di Zaniolo nel 2018 quando ancora non aveva fatto neppure una partita in Serie A. Fu una folgorazione da raffinato intenditore di calcio. Poi, certo, c’è stato tutto il resto. Ovvero, lo scorso novembre Zaniolo era stato convocato ma aveva lasciato Coverciano per un sovraccarico al polpaccio, mentre a ottobre era stato chiamato dopo l’infortunio di Pessina, ma il giallorosso aveva un problema al flessore. A marzo poi, in occasione della malinconica sfida contro la Macedonia, Mancini lo aveva mandato in tribuna, salvo poi schierarlo, a eliminazione mondiale avvenuta, contro la Turchia, con in coda un rimprovero perché non giocava di squadra. A maggio, infine, Zaniolo era stato sì convocato ma, dopo la finale di Conference, era rientrato a Roma per una contusione alla coscia e alla caviglia. Infortuni veri e certificati dagli esami. Ecco, unendo tutti questi elementi, è facile capire perché – nonostante l’infortunio di Politano – il c.t. abbia deciso di non convocarlo, nonostante che dal punto di vista tecnico, Zaniolo dovrebbe essere un punto fermo della Nazionale del futuro.