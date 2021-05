Zaniolo da Fink per ottenere l’ultimo via libera

Se tutto andrà bene, potrebbe anche scendere in campo con la Primavera, magari già il 26 maggio contro il Cagliari

Il giorno della verità è finalmente arrivato, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Oggi Nicolò Zaniolo volerà in Austria dal professor Fink, che lo ha operato lo scorso settembre. Zaniolo spera di avere il via libera per riprendere completamente a giocare e, se tutto andrà bene, potrebbe anche scendere in campo con la Primavera, magari già il 26 maggio contro il Cagliari. Dopo il controllo, in ogni caso, con il professore e con lo staff della Roma, Zaniolo metterà a punto un piano per essere tirato a lucido a luglio, quando inizierà a lavorare con Mourinho.