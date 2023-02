Zaniolo, c’è la Turchia

I giallorossi di Istanbul puntano all’acquisto e non solo al prestito. Per l’attaccante pronto un volo per fae le visite mediche

L' avventura di Zaniolo nella Roma è arrivata veramente ai titoli di coda, se la trattativa fra il club capitolino e il Galatasaray – come sembra – oggi potrebbe concludersi ufficialmente col trasferimento dell’attaccante a Istanbul, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Dal giallorosso al giallorosso, verrebbe da dire, visto che sarà la squadra allenata da Okan Buruk ad averla spuntata sul Fenerbahce, in un inedito derby di mercato, per accaparrarsi le potenzialità dell’azzurro.

Certo, l’affare è ancora in bilico, ma c'è ottimismo. L' offerta dalla società turca è di circa 16-18 milioni più bonus, cosa che potrebbe portare a un ammontare complessivo intorno ai 20-22 milioni, cosa che soddisferebbe i giallorossi, pur sapendo di dover dare il 15 per cento della somma all’Inter, in base agli accordi relativi al 2018.

L’attaccante vede il suo eventuale trasferimento in Turchia come una tappa della sua carriera, ed è per questo che vorrebbe inserire una clausola rescissoria su cui toccherà all’agente Claudio Vigorelli e al club trovare un accordo, anche se difficilmente potrà essere inferiore ai trenta milioni. Che comunque l’accordo possa essere trovato anche oggi, lo si capisce dal fatto che alla famiglia è già stato comunicato come, una volta che la trattativa sia terminata in senso positivo, un aereo privato del Galatasaray è pronto a decollare per prelevare Zaniolo e portarlo subito a Istanbul per le visite mediche e cominciare quindi la sua nuova avventura.