Zaniolo blocca Dzeko

Alla ricerca della perduta normalità. La sveglia è stata alle 11.30 circa – e ci può stare – ma se una delle prime cose che devi fare nella giornata è mettere del ghiaccio sul ginocchio (il sinistro) perché il crociato anteriore ha deciso di fare sciopero per un po’, allora capisci che c’è una realtà da ricostruire, scrivono Massimo Cecchini e Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

Nicolò Zaniolo ricomincia così. Con dosi giganti di affetto da parte della famiglia (mamma Francesca, papà Igor, la sorella Benedetta) e della fidanzata (Sara), che aiutano a fare nel migliore dei modi una scelta importante, ovvero dove andare ad operarsi (al massimo lunedì). Al 99% andrà a Innsbruck, dal professor Christian Fink, che ha operato anche Chiellini (consultato, così come il Bayern Monaco, che se ne serve,

Intanto Edin Dzeko è combattuto tra cuore e ragione. Oggi l’attaccante incontrerà a Trigoria il ceo Guido Fienga e molto probabilmente si definirà ciò che l’aspetta. Prima di affrontare il dettaglio della trattativa, però, c’è la variante Zaniolo che la società deve affrontare. Non è una questione di sovrapposizione di ruoli, ma d’immagine. Perduto Nicolò per colpa di un destino che sembra essere cinico e baro come da tradizione, che la nuova Roma di Friedkin possa permettersi il lusso di perdere anche l’altro (unico?) giocatore vetrina – peraltro anche capitano della squadra – sembra complicato.

La Juve è in pressing sul giocatore, che ha incassato l’esplicita stima di Pirlo. Dzeko sa bene come, a 34 anni, un’avventura juventina potrebbe essere l’ultima vincente della sua carriera

A Trigoria assicurano che – se fosse dichiarato incedibile – non punterebbe i piedi per andare via. Tra l’altro, anche il possibile arrivo di Milik al posto di Dzeko si sta complicando. Il Napoli, infatti, non vuole più Under come contropartita e chiede 35 milioni cash. E anche è stato incassata fiducia degli investitori sui bond (niente rimborso), la richiesta è ritenuta irricevibile dalla Roma, che perciò vuole togliere Dzeko dal mercato.