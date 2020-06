Zaniolo avanza. La prossima settimana torna in gruppo

La prossima settimana sarà quella che lo porterà a cinque mesi dal brutto infortunio al ginocchio capitato durante Roma-Juventus all’Olimpico ma per Nicolò Zaniolo sarà anche quella che lo riporterà a lavorare con il resto del gruppo, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

Ieri il numero 22 giallorosso ha effettuato tutta una serie di esercitazioni anche con il pallone ma sempre in modo semistatico. Ha calciato in porta con una serie di tiri in porta. Se tutto procederà come sta procedendo, l’esterno d’attacco dovrebbe ritornare in gruppo al termine della prossima settimana.