Zaniolo annuncia il silenzio-social. E la Ghenea si smarca

Mentre i suoi compagni combattevano come leoni per battere la Samp, dal profilo Instagram di sua madre Zaniolo faceva sapere di volersi prendere una pausa dai social per ritrovare un po’ di tranquillità: “Ho deciso di lasciar perdere questo lato superficiale che capisco non mi possa appartenere. Tutto questo sta minando la mia tranquillità, il mio recupero e la mia passione. Scollego il mio account“. Scollegare è la parola chiave, scrive Chiara Zucchelli su “La Gazzetta dello Sport“: Zaniolo non può cancellare il suo account da oltre un milione di follower (anche perché ci sono in ballo contratti con gli sponsor), ma per il momento ha deciso di non entrare più su Instagram per concentrarsi solo sul suo recupero.

Intanto Madalina Ghenea ha voluto specificare la natura del suo rapporto con Zaniolo: “È un bravissimo ragazzo, una delle persone più buone che io abbia mai conosciuto: sono felice di questa conoscenza. Volevo precisare un punto: non siamo fidanzati. Io di solito mi fidanzo dopo un anno di conoscenza, non dopo 25 giorni“. Capitolo chiuso, almeno per ora. Anche perché Zaniolo deve pensare a tornare in campo e in questa storia ci sono due bambini da tutelare: la figlia di Madalina e quello che aspetta Sara Scaperrotta.