Zaniolo ai saluti. Galatasaray deciso: alla Roma 22 milioni

Una delegazione del Galatasaray è partita da Istanbul destinazione Milano per trattare l'acquisto di Zaniolo direttamente in Italia sia con la Roma che con l’agente, Claudio Vigorelli, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.Ieri la famiglia ha fatto un rapido blitz a Roma per recuperare i passaporti, visto che oggi stesso Nicolò, la famiglia e l’agente potrebbero partire alla volta di Istanbul. Ma la burocrazia è notevole, visto che fino a tarda serata c’era tutta una serie di documenti da tradurre e firmare. L’accordo dovrebbe essere chiuso sulla base di 17-18 milioni più bonus (agevoli) per la Roma per arrivare a circa 22 milioni complessivi, mentre al giocatore andrà un contratto di quattro anni e mezzo, fino al giugno 2027, da 3,6 milioni a stagione più bonus. Non basta. Zaniolo è riuscito a ottenere anche l’inserimento di una clausola di rescissione a una cifra non alta, 35 milioni, che gli consentirebbe di tornare in campionati più importanti qualora l’avventura turca gli facesse ritrovare entusiasmo, rendimento e vetrina. A convincere il giocatore ci sono stati anche i messaggi da parte di Icardi, Oliveira e il Ct Mancini.