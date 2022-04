Zaniolo a rischio per la sfida contro la Sampdoria

Un piccolo problema muscolare alla coscia destra lo tiene in bilico per la sfida di Marassi

Nicolò Zaniolo rischia di saltare la sfida di domani pomeriggio a Genova, contro la Sampdoria. L’attaccante giallorosso, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport, ha infatti accusato un piccolo problema muscolare alla coscia destra che lo tiene in bilico per la sfida di Marassi. Nel caso fosse, non sarebbe il primo guaio muscolare della sua stagione.