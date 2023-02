Zanetti carica l’Empoli: “Ripetiamo l’impresa di Milano”

Il tecnico: "La Roma è una grande squadra. L’eliminazione dalla coppa non sposta i valori che ha la Roma sia nei singoli, sia nel collettivo"

Alla vigilia della gara vinta a Milano con l’Inter Paolo Zanetti confessò di sognare l’impresa con una grande, scrive Giacomo Cioni su La Gazzetta dello Sport. Dopo 24 ore stava esultando proprio sul campo di San Siro. Adesso per la sfida dell’Olimpico di oggi l’allenatore dell’Empoli ci riproverà ancora. "L’ultima gara disputata contro una grande squadra - spiega Zanetti alla vigilia della sfida con i giallorossi - ci ha aperto un po’ gli occhi, alla fine ce la possiamo fare anche noi. C’eravamo già andati vicini, poi è accaduto (prima col Napoli, quindi con la Lazio e poi la vittoria a Milano con l’Inter, ndc). E questo deve darci la consapevolezza che possiamo farlo se andiamo in campo con convinzione, senza paura o timore reverenziale. Se ci mettiamo le nostre certezze. La Roma è una grande squadra, con un grandissimo allenatore e una tifoseria straordinaria. L’eliminazione dalla coppa non sposta i valori che ha la Roma sia nei singoli, sia nel collettivo".