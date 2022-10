Zalewski senza paura: “Saremo più forti di clima e terreno. Non ho dubbi”

Il problema di domenica è soltanto un brutto ricordo, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport . Per Zalewski davanti c’è solo la partita di questa sera contro l’ Helsinki . Non gli mette paura il freddo e neanche il sintetico , perché a vent’anni non si ha paura di niente. Dovrebbe giocare dal primo minuto a destra, anche se poi quello non è proprio il suo posto.

“Per noi è una cosa nuova. Ci abbiamo giocato due volte lo scorso anno, non è un episodio che capita tutte le domenica. E possiamo definirlo tranquillamente un altro sport“, le parole sul campo. “Abbiamo preparato la partita con il massimo rispetto per l’avversario, anche se non abbiamo avuto molti giorni per lavorarci su. Ma siamo una squadra forte, capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversario che ci capita davanti".