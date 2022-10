Zalewski senza paura, è sfida a Joaquim con 21 anni in meno

L’attaccante del Betis ha giocato per la prima volta contro i giallorossi quando Nicola aveva 4 anni. Ora ha anche un programma in televisione

Uno sembra proprio non volerne sapere di smettere, anche se poi ha già imparato a dilettarsi con altro, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport . E chissà che non sia proprio quella la sua nuova strada. L’altro, invece, si sta rivelando molto più di un jolly, come dice Mourinho "un giocatore che oramai può giocare ovunque".

Joaquin ha affrontato la prima volta la Roma nel 2006, con il Valencia, quando Zalewski aveva appena 4 anni. A pensarci vengono i brividi, considerando che stasera torneranno a sfidarsi sulla stessa fascia. Anche perché sedici anni dopo lo spagnolo è ancora lì, a mietere vittime (come il Ludogorets, a cui ha fatto un gran gol). "Fisicamente ha capacità poco abituali per uno della sua età: non può fare 90 minuti, ma per un po’ può darci qualità", ha detto di lui la scorsa settimana Pellegrini.