Zalewski rientra, Vina spera, Cristante ci sarà

Ieri a Trigoria Zalewski si è allenato con il gruppo, dopo la gastroenterite che gli ha fatto saltare il Napoli, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Una buona notizia in vista della sfida di domani ad Helsinki, in un momento in cui Mourinho è pieno di problemi sulle fasce. Karsdorp ha dovuto giocare domenica (ma Mou ha detto come abbia rischiato che il ginocchio si bloccasse), Spinazzola è in un momento di evidente stanchezza e Celik è ancora ai box. Così a sinistra potrebbe giocare dal via Vina, con Zalewski schierato a destra. Nessun problema per Cristante, che con il Napoli ha preso un colpo al polso sinistro e che ad Helsinki giocherà con un tutore.