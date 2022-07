Zalewski, Bove, Svilar e Felix: come crescono i baby in vetrina

Mile Svilar ha conquistato tutti per l'umiltà e per la prestanza fisica. Ora deve solo dimostrare che quanto si diceva anni fa su di lui ("sarà uno dci migliori portieri d'Enropa") non era una scommessa azzardata, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

Nicola Zalewski ha fatto lo scatto: non è più un ex Primavera che gioca in prima squadra ma è, a tutti gli effetti. un giocatore della rosa che Josè Mourinho ha voluto, scelto e confermato. Edoardo Bove, invece, nel secondo tempo dell’amichevole conto il Sunderland ha fatto capire, come mai, la Roma non voglia inserirlo in nessuna trattativa.