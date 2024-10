Zalewski ammette: “Ero vicino al Gala. Il futuro? Adesso penso a giocare”

Il no a Psv e Galatasaray, l’esclusione dalla rosa e il ritorno a Monza. Non sono state settimane tranquille quelle passate da Nicola Zalewski che ieri, dal ritiro della Polonia, è tornato a far sentire la sua voce, scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport. “Non mentirò: ero molto vicino a trasferirmi al Galatasaray – ammette l’esterno della Roma – C’era un’ottima offerta sul tavolo. Ci ho pensato, era una decisione importante. Ho parlato con la mia famiglia e penso di aver fatto ciò che era meglio per me”. Del possibile rinnovo, visto il contratto in scadenza, Zalewski non vuole parlare: “Sono tornato a giocare da poco. Ora penso solo a questo e a divertirmi”. Due le possibilità entro gennaio: il rinnovo a cifre quasi triplicate o la partenza per scongiurare la perdita a zero. Nicola piace alla Fiorentina dove gioca (poco) Fabiano Parisi, una contropartita gradita.