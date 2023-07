Zaha vicino alla Lazio: svolta possibile in tempi brevi

Lazio vicinissima a Wilfried Zaha. La notizia arriva direttamente dall’Inghilterra, ma trova conferme pure sulla sponda biancoceleste della capitale, con la precisazione però che la trattativa non solo non è ancora chiusa , ma che presenta ancora parecchi scogli da superare prima che possa arrivare la fumata bianca. L’attaccante esterno ivoriano - accostato molto anche alla Roma nelle scorse settimane - dal 1° luglio si è svincolato dal Crystal Palace, che non ha ancora rinunciato all’idea di trattenerlo e continua a proporgli un prolungamento contrattuale, sia pure a cifre più basse di quelle percepite. Zaha sembra però maggiormente attratto dalla possibilità di vivere un’esperienza completamente diversa.

E in questo senso l’opzione-Serie A lo tenta parecchio. Il suo entourage - scrive Stefano Cieri su 'La Gazzetta dello Sport' - ha avuto contatti stretti con la Lazio nell’ultima settimana, al punto che la trattativa si è spinta parecchio in avanti. Il club biancoceleste è in pole position, ma per la chiusura vanno ancora sciolti alcuni nodi non secondari. Uno in particolare, quello delle commissioni da riconoscere agli agenti. La richiesta (tra i 5 e i 10 milioni) è alta, la Lazio vuole pensarci bene. Per l’ingaggio, invece, Zaha potrebbe accettare una cifra attorno ai 4 milioni di euro. Ma anche su quest’ultimo punto c’è ancora da trattare. Il suo eventuale arrivo ha comunque già incassato il sì convinto di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano aveva messo Domenico Berardi in cima alla lista relativa all’attaccante esterno da portare a Formello. Visto che sarà molto difficile prendere il giocatore del Sassuolo, al Comandante Zaha andrebbe benissimo come alternativa.