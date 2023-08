Zago: “Date a Marcos Leonardo mezza stagione per ambientarsi poi esploderà”

"Marcos Leonardo è uno dei migliori giovani che ha il Brasile in questo momento. Essere titolare nella Seleçao nel Mondiale Under 20 e vincere il titolo dei cannonieri non è poco. Credo che a Mourinho piacerà, perché è forte sia nella fese offensiva che in quella difensiva. Certo, è giovane e gli va dato tempo" dice Antonio Carlos Zago, ex difensore giallorosso, intervistato da Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport..