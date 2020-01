Zaniolo recupera e Fonseca fa il tris

Da una parte il campo, con l’importantissima partita contro la Juventus (previsti circa 60mila spettatori). Dall’altra il mercato, con il d.s. Petrachi che lavora, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

Continuano i contatti con lo United per il riscatto di Smalling, mentre Juan Jesus, almeno per ora, non sembra voler lasciare Trigoria. Ecco perché la pista che porta ad Alderete del Basilea non è entrata nel vivo ed ecco perché il Galatasaray insiste per il prestito di Cetin, che la Roma vorrebbe però trattenere. In attacco, se Scamacca torna al Sassuolo, gli emiliani potrebbero liberare Caputo.

Detto che Fonseca confermerà la stessa formazione per la terza di fila, per la panchina dovrebbero recuperare Fazio e Cristante, mentre Zaniolo, che avverte ancora un po’ di fastidio alla gamba destra, si allena con i compagni e contro la Juve ci sarà.

Saranno giorni importanti anche per il nuovo stadio: è in procinto l’acquisto dei terreni da parte dell’imprenditore ceco Vitek e la data è quella del 14 gennaio. A quel punto entrerà ufficialmente nel progetto Tor di Valle.