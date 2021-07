Xhaka vuole solo Mourinho, ma l’Arsenal non molla…

Per chiudere l'affare alla Roma serve una cessione. L'Arsenal continua a chiedere 23 milioni

La Roma si professa "ottimista", ma il matrimonio tra i giallorossi e Xhaka non si è ancora celebrato. Lo svizzero è stato la prima richiesta di Mourinho al suo nuovo club, ma a due mesi di distanza dall'arrivo dello Special One la trattativa non è ancora stata chiusa, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. I londinesi continuano a chiedere 23 milioni, la Roma ne offre 15 ed è disposta a inserire dei bonus. Il giocatore è alleato dei giallorossi e preme per il trasferimento nella capitale, rinunciando a tutte le altre offerte. Per l'assalto decisivo Tiago Pinto ha bisogno delle liquidità di una cessione. Morale: al primo addio, la Roma affonderà definitivamente il colpo per Xhaka.