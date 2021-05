Xhaka più di una tentazione: “È l’anima dell’Arsenal”

Il capitano della Svizzera obiettivo di Mourinho. Gli inglesi chiedono 25 milioni, la Roma ci prova

Jose Mourinho insegue Xhaka da tempo e i due potrebbero finalmente trovarsi alla Roma. Lo svizzero rappresenta l'identikit del giocatore richiesto da Mou: forte fisicamente, bravo nei contrasti, agonisticamente cattivo e capace di orchestrare le ripartenze, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. In passato parlando di lui Mourinho disse: "È l'uomo più importante dell'Arsenal, senza di lui i Gunners sono una squadra persa". Mou si è già speso in prima persona con il capitano della svizzera per convincerlo ad accettare la Roma. L'Arsenal, che nel 2016 l'ha pagato 40 milioni, ora potrebbe accontentarsi di una cifra intorno ai 25. I giallorossi stanno provando ad abbassare ulteriormente il prezzo. Le alternative sono Sabitzer, Koopmeiners e Renato Sanches.