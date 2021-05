Xhaka con Veretout, una coppia che piace

Lo svizzero dovrebbe dare equilibrio e verticalizzare, il francese farà il cursore a centrocampo

La cerniera di centrocampo per la sua Roma ce l’ha in mente proprio così: forte, muscolare, fisicamente e atleticamente ben strutturata, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Con giocatori capaci di dare equilibrio, ma anche di saper far bene la fase di transizione, lanciando anche ripartenze improvvise. Mourinho in mezzo se la immagina così la sua Roma, con Xhaka più mediano e Veretout più cursore. Ma la possibile coppia titolare nella testa dell’allenatore portoghese è proprio questa qui. Ed è una coppia che sprizza energia da tutti i pori, con grande esplosività e capacità conclamate dal punto di vista della corsa e – soprattutto – della lotta. Insomma, si va verso un centrocampo molto muscolare. O, volendo giocare con le parole, “Mouscolare”, sottolineando come di fatto sia questa una delle identità classiche delle squadre di Mou. Lo svizzero nella testa di Mou dovrà essere quello capace di dare appunto equilibrio, esattamente quello che nelle sue esperienza precedenti hanno fatto giocatori importanti. Ed è proprio per la ricerca di questa fisicità che degli altri centrocampisti a disposizione della Roma solo Cristante sembra davvero sicuro di restare. Qualche dubbio c’è su Villar (anche se il club vorrebbe tenerlo), mentre Diawara è nella lista dei partenti e si cercherà di piazzarlo altrove.