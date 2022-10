Wijnaldum, via il tutore: l’obiettivo è tornare a gennaio

Ora per il centrocampista inizia la seconda fase della riabilitazione, dove aumentare gradualmente i carichi di lavoro sulla gamba infortunata

Il sorriso è finalmente quello dei giorni migliori, scrive Chiara Zucchelli su , come quando venne accolto all’aeroporto di Ciampino da centinaia di tifosi giallorossi in visibilio. Si mostra felice, e ne ha tutte le ragioni, Gini Wijnaldum, nel giorno in cui il tutore immobilizzante, applicato dopo la frattura alla tibia del 21 agosto, è stato finalmente rimosso.