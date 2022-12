Wijnaldum sorridente e affaticato: “Grande domenica, grande allenamento”

Il sorriso non gli manca mai, esattamente come la positività e la voglia di tornare in campo il prima possibile, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. E ieri Gini Wijnaldum lo ha ribadito ancora una volta, sempre tramite i suoi account social, con una foto in cui è sorridente e affaticato, alla fine della sessione di allenamento in palestra. "Una grande domenica per un grande allenamento", ha scritto il centrocampista olandese. Wijnaldum ha poi postato anche una storia in cui è sorridente con Angelo Diop, un rapper che gravita da parecchio tra le sue amicizie.