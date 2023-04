Wijnaldum, riscatto complicato: gli restano due mesi per sedurre la Roma

In fondo aveva ragione Lorenzo de’ Medici quando scriveva: "Chi vuol esser lieto sia, del doman non c'è certezza". Vale per tutti, scrive massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport, e quindi anche per un calciatore che è ancora alla ricerca del tempo perduto. Si chiama Georginio Wijnaldum e, a 32 anni compiuti, vorrebbe sapere con cognizione di causa che cosa gli riserverà l'avvenire. La storia è nota. Il centrocampista olandese è in prestito dal Psg e la Roma può riscattarlo a circa 8 milioni. Un affare? Dipende. AI momento la bilancia penderebbe per il no. La sfortuna, d'altronde, non gli è stata risparmiata in questa stagione. Dopo la frattura della tibia della gamba destra, infatti. il centrocampista olandese —che ha scelto di non operarsi e di seguire perciò una terapia conservativa —ha innanzitutto dovuto rinunciare al Mondiale e poi ha atteso circa sei mesi prima di poter tornare in campo. Nessuna sorpresa che il suo rendimento sia stato finora modesto e la sua ripresa rugginosa, ma è altrettanto certo che la società giallorossa abbia il diritto-dovere di valutare tutti gli clementi. a partire da un contratto netto da circa sette milioni a stagione. Ovvio che la situazione al momento non farebbe propendere per il riscatto; è altrettanto sicuro però che Wijnaldum abbia due mesi di tempo per provare a ribaltare la situazione.