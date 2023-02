Wijnaldum può tornare contro il Lecce: parte in panchina, pronto ad entrare

Georginio Wijnaldum al momento sembra avere un credito grande con la fortuna, scrive Massimo Cecchini su . Dopo l’esordio contro la Salernitana, infatti, l’ex del Psg in allenamento è stato vittima di una frattura alla tibia destra che, oltre a fargli perdere il Mondiale, lo ha messo fuori gioco fino a questo momento. In settimana, però, Wijnaldum ha giocato una partitella con la Primavera e adesso sembra pronto per poter giocare qualche minuto a partita in corso. Inutile dire che per Mourinho sarebbe una benedizione per poter fare turnover, visto che adesso ricominceranno i doppi impegni settimanali, con la squadra giallorossa impegnata già giovedì prossimo a Salisburgo (stadio tutto esaurito) in Europa League. "I primi minuti di gioco si avvicinano", ha scritto infatti l’olandese sui suoi social, e in effetti la speranza dei suoi tifosi è quella di vederlo alzare la panchina per prendere in mano il gioco della squadra.