Wijnaldum ha già detto sì e può rinunciare ai bonus

Com’è noto, la trattativa più vicina alla conclusione è quella per il centrocampista olandese. Una volta che il Psg ha aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto, che può trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni (il numero delle presenze e la qualificazione in Champions), il lavoro di lima delle ultime ore è sulla percentuale d’ingaggio che il club giallorosso pagherà rispetto ai 7 milioni più bonus che Wijnaldum percepisce. La dirigenza non vorrebbe andare oltre i 4,5-5 milioni, invitando la società parigina ad accollarsi il resto per quest’anno, visto che in caso di acquisto nel 2023 potrà sfruttare il Decreto Crescita per avere un tassazione agevolata. Da ciò che filtra il gap ormai è minimo, e la sensazione è che tocchi all’olandese fare un ultimo sforzo rinunciando a qualche bonus.