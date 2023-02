Wijnaldum gioca in Primavera, ma Solbakken è un caso

Proprio nei giorni in cui Nicolò Zaniolo si sta preparando al definitivo addio alla Roma, José Mourinho può almeno metabolizzare i progressi di Georginio Wijnaldum, come riporta Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. L’olandese, ieri, ha giocato un test con la Primavera, ritrovando antiche e buone sensazioni ma a Lecce sarà in panchina. Chi invece non riesce proprio a conquistare il cuore dell’allenatore portoghese per il momento, invece, è Ola Solbakken. L’attaccante norvegese, secondo quanto ha detto Mourinho dopo la partita con l’Empoli, è ancora lontano dall’aver capito la Serie A, e questo può essere un problema, soprattutto alla luce del fatto che un altro degli attaccanti di punta della squadra, cioè Andrea Belotti, stenta a ritrovare quel rendimento che l’aveva fatto diventare una bandiera del Torino.