Wijnaldum, è fatta. Roma senza limiti: anche l’olandese alla corte di Re Mourinho

Georginio Wijnaldum è atteso già oggi nella Capitale per essere presentato domani, scrive Massimo Cecchini su È quanto basta per consegnare alla Roma un ruolo di protagonista assoluto nell’ambito della nuova Serie A.

Detto che nel calcio moderno così ricco di impegni, avere una rosa vasta e di qualità è il primo segnale per masticare ambizioni, con l’arrivo del centrocampista olandese lo Special One è chiamato a rendere ancora più onore al suo cognome, visto che la convivenza in una unica formazione titolare di cinque stelle del genere necessita almeno di due condizioni: un quadro tattico preciso e una vocazione al sacrificio da parte di tutti che renda sostenibile il progetto.