Wijnaldum continua spedito e Mou gli sta preparando il modulo su misura

La scelta del giocatore di non operarsi, procedendo invece con la terapia conservativa, ha inevitabilmente allungato i tempi, facendo slittare il ritorno in campo di Wijnaldum dalla possibile ripresa del campionato alla fine di gennaio, forse anche ai primi giorni di febbraio. E considerando quanto Mourinho ritenga importante il giocatore per il suo scacchiere tattico, è evidente che sia un ritardo doloroso. Wijnaldum sta continuando nel suo percorso lavorativo, fatto un po’ a Rotterdam, a casa sua, in Olanda, e un po’ a Roma, a Trigoria. La società ha preferito che il giocatore procedesse così, anche per agevolarlo dal punto di vista psicologico nel metabolizzare l’infortunio. Tra poco però si ritornerà definitivamente nella Capitale e probabilmente succederà proprio in concomitanza con la ripresa lavorativa della squadra (9 o 10 dicembre, dopo il periodo di vacanza che Mou ha dato ai giocatori). Il 15, poi, è in programma la partenza per il Portogallo, in Algarve, nella stessa identica località dove la Roma ha svolto anche il ritiro estivo. E lì Wijnaldum potrebbe anche seguire la squadra, ma più per fare gruppo – o team-building che si voglia – che non per lavorare sul campo. Per quello ci vorrà ancora un po’, bisognerà aspettare la fine di dicembre o giù di lì. Poi a gennaio Gini potrebbe anche giocare una partita con la Primavera (come fece Zaniolo, per esempio, dopo la rottura del legamento crociato) per testare la tenuta atletica e riavvicinarsi gradualmente al ritmo-partita.