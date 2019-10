Vucinic: “Totti l’ho visto sereno. De Rossi speravo finisse alla Roma, era il vero capitano”

L’ex attaccante di Roma e Juve Mirko Vucinic è stato intervistato da “La Gazzetta dello Sport”. Tema principale la sfida tra i bianconeri e l’Inter in programma domani sera, ma non solo: il montenegrino ha parlato anche dei suoi due amici ed ex compagni Francesco Totti e Daniele De Rossi. Ecco uno stralcio delle sue parole.

Che fa oggi Mirko Vucinic?

Vivo a Lecce e faccio il corso da allenatore in Montenegro. Intanto, gioco a golf per hobby: ho un handicap tra 2 e 3.

Con Sarri in panchina ci si divertirebbe?

Sì, mi piace: fa giocare bene le squadre e vince. Tra gli allenatori che ho avuto prendo Conte e Spalletti, che per me è ancora uno dei due-tre più bravi.

Allora parliamo di quella Roma. Che effetto fa vedere Totti lontano dal club?

L’ho visto di recente e mi pare felice, sereno.

E De Rossi?

Speravo che finisse alla Roma, in spogliatoio era il vero capitano. Il Boca era un suo sogno.