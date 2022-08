Vucinic: “Dybala farà impazzire tutti. Lo invidio, avrei voluto lavorare con Mou”

L’Italia lo ha adottato nel 2000, quando aveva 16 anni e arrivò a Lecce. Ora Mirko Vucinic è rientrato in patria e presto tornerà al lavoro con la sua nazionale: ad inizio 2022, è entrato nello staff del c.t. Radulovic. Quella di stasera sarà una gara speciale anche per lui, che è legatissimo sia alla Juventus che alla Roma. L'ex attaccante ha parlato della partita a ' La Gazzetta dello Sport ':

Quando Vucinic passò alla Juve, trovò un allenatore carismatico come Conte e vinse il campionato. Dybala ha scelto la Roma di Mourinho. "Lo invidio, mi sarebbe piaciuto lavorare con José. Contro la sua Inter, pareva di avere davanti un carrarmato: quel gruppo era forte psicologicamente, tutti davano il 100%. Solo lui poteva riportare un entusiasmo simile in città. Ha conquistato un trofeo, che a Roma mancava da tanti anni. E non si vince mai per caso".