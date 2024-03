Vucinic: “Con De Rossi tanta qualità: ogni partita è una finale”

Parla il doppio ex della sfida del Via del Mare: “Da giocatore recuperava palloni, però vantava pure un’intelligenza tattica strepitosa"

"Quello che sta facendo De Rossi è emozionante. Non era facile subentrare a Mou, ma i risultati sono convincenti - dice Mirko Vucinic intervistato da Francesco Calvi su La Gazzetta dello Sport - Tecnico-tifoso? Io ho avuto Ranieri alla Roma e Conte alla Juve. Ogni sfida sembra decisiva: c’è più passione”.

Crede nella salvezza del Lecce? “Devono farlo in primis i calciatori: col pessimismo non si va da nessuna parte. Gotti non è un mago, ma a Salerno ha conquistato tre punti fondamentali”.