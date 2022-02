Voglia di Roma più forte pure della classifica

Nonostante la squadra tentenni la presenza dei tifosi sugli spalti dell'Olimpico è costante e con numeri altissimi

Uno scudetto la Roma lo sta vincendo, scrive Valerio Piccioni su La Gazzetta dello Sport. Nella stagione dei su e giù della capienza, è la squadra che è in testa nella classifica della media spettatori a partita a quota 36.677. Un dato che fa ancora più impressione perché, insomma, non è che le cose stiano andando benissimo. C’è qualcosa che va oltre la classifica, è il sentirsi dentro una storia o un’identità, qualcosa che Mourinho è riuscito a scatenare nonostante la squadra tentenni e molti pensieri e sguardi siano gia rivolti al mercato, al futuro, alla prossima stagione. C’è un effetto Olimpico che frenatine e frenatone della squadra non riescono a raffreddare.