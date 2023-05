Voeller: “Temo l’effetto Mou. La Roma è compatta ma Xabi Alonso sa anche difendere”

Rudi Voeller ieri era già a Roma. Domani sarà scortato all’Olimpico dal suo mondo, sentimenti e calcio: da una parte la moglie Sabrina , romana e romanista, e dall’altra l’allenatore della Germania, Hansi Flick . "Con mia moglie farò un compromesso. Le lascio cantare l’inno della Roma, ma se segna il Leverkusen deve mostrare almeno una piccola esultanza" dice l'ex centravanti giallorosso intervistato da Pierfrancesco Archetti su La Gazzetta dello Sport . Voeller ride , ha la vita piena. Un anno fa si mise in pensione, basta con i compiti da d.g. al Bayer. Gli hanno dato una poltrona nel board, un incarico da ambasciatore del club. Ma ora per correttezza li ha congelati. Perché la Germania ha fallito un’altra volta al Mondiale, Oliver Bierhoff ha perso il posto e la federazione ha indicato Rudi come Sportdirektor della nazionale, la figura a fianco del c.t. per far rialzare il calcio tedesco. La durata è fino all’Europeo in casa del prossimo anno. .

"E’ bello stare qui a Roma per la partita, da un altro lato mi dispiace che una delle due debba uscire, ma onestamente sarei… scheinheilig ». Pausa. «Sabrina, come si traduce scheinheilig ? Ipocrita. Ecco sarei ipocrita se dicessi che sto per la Roma, perché al Bayer sono stato giocatore, capitano, allenatore, d.s., direttore generale, ho fatto tutti compiti, è chiaro che sono più vicino al Leverkusen. Però, se la Roma vincerà, farò il tifo per lei in finale". Dal punto di vista tecnico, chi sta meglio? "Tutte due arrivano da una sconfitta, noi abbiamo perso con il Colonia, classico k.o. da derby, la Roma ha qualche problema con gli infortuni, però è una squadra stabile, sempre compatta, difficile che lasci occasioni, è dura segnare. Però anche noi siamo migliorati in difesa. Abbiamo giocatori molto veloci sulle fasce,ma stiamo difendendo meglio". Temete di più l’effetto Mourinho o l’effetto Olimpico? "Mourinho ha portato grande entusiasmo, euforia in uno stadio sempre pieno. Ho parlato con i giovani, molti sono in nazionale oppure abituati a giocare per esempio a Dortmund, con 80 mila spettatori, però ho spiegato loro che all’Olimpico c’è un’atmosfera particolare, i tifosi sono eccezionali, fanno un tifo meraviglioso. Sarà una bella semifinale". Xabi Alonso è stato giocatore di Mourinho al Real Madrid: i due si somigliano? Lo spagnolo è bravo in panchina come lo era in campo? "Sì, per certi versi somiglia a Mou. Ha dato stabilità al Bayer. E’ la prima volta che allena una prima squadra, ma era già un allenatore in campo e si sta dimostrando bravo. Siamo tutti convinti che farà una grande carriera anche in panchina".