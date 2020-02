Continua sotto traccia il lavoro di Radovan Vitek per acquisire le società di Parnasi, riscattandole da UniCredit, scrive la “Gazzetta dello Sport”. Il magnate ceco è atteso a Roma a marzo per le firme e nell’occasione poi potrebbe anche andare all’Olimpico. In ogni caso, continua il suo lavoro di coordinamento con Friedkin, che sarà utile dopo che lo statunitense avrà acquisito il club.