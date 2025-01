Vincere a Udine per la zona coppe. C’è la staffetta Soulé-Dybala

Paradossalmente, quella che sembra la strada più ardua per conservare un posto nell'Europa del prossimo anno potrebbe anche diventare quella più interessante, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. A patto però di vincere oggi a Udine, mantenendo così la serie positiva che in campionato ha portato la Roma a fare 11 punti nelle ultime cinque partite, con le vittorie casalinghe contro Parma, Lazio e Genoa ed i pareggi esterni con Milan e Bologna. Perché se la Roma ha una possibilità di sperare ancora nella "rimontona" allora questa è legata a quanto succederà nei prossimi due mesi, da qui al 30 marzo. Il calendario è infatti lì, a portata di mano, e offre una serie di partite succulente dal punto di vista dell'appeal. E della possibilità di portare a casa punti su punti. Poi, certo, il finale di stagione sarà terribile, ma arrivare ad affrontarlo dopo aver fatto tanti punti - e magari recuperato anche posizioni in classifica - allora vorrebbe dire presentarsi a quelle sfide con un'autostima ideale. La conditio sine qua non, però, è vincere oggi a Udine, anche per interrompere quella fastidiosa serie negativa che dura oramai da 9 mesi e che vede la Roma non vincere una gara fuori casa da oramai 18 partite. L'ultima fu proprio a Udine, il 25 aprile scorso, con il colpo in extremis di Cristante (al ritorno tra i convocati oggi dopo quasi due mesi di assenza) nel giorno del recupero per quanto successo prima a Ndicka (un pneumotoroce che portò allo svenimento in campo del difensore ivoriano dei giallorossi). Che, ovviamente, vivrà una giornata particolare, non fosse altro per la paura del pericolo vissuto sul prato del Bluenergy Stadium. La Roma vuole vincere anche per ritrovare il sorriso fuori casa, considerando che il suo rendimento lontano dall'Olimpico è da retrocessione (appena 6 punti in dieci partite, peggio ha fatto solo il Venezia con 4 in undici).