Vincendo Roma al primo posto che vale gli Ottavi

In caso di vittoria stasera a Praga la Roma sarebbe già certa del primo posto , il che vuol dire andare direttamente agli ottavi di finale, come iporta La Gazzetta dello Sport .

Con il pareggio o una sconfitta, invece, resterebbe ancora tutto in ballo nella sfida a distanza con lo Slavia Praga (secondo). Se Shiraff e Tiraspol pareggiano tra di loro la Roma è già qualificata (anche perdendo) come seconda.

