Vina sposa Florencia, Mourinho lo aspetta e fa selfie in Namibia

Matias Vina si è sposato ieri con la storica fidanzata Florencia. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ora lo aspettano le vacanze, come i suoi compagni e José Mourinho. L'allenatore portoghese è in Namibia dove, appena viene riconosciuto, si presta a decine di selfie. Non selfie, ma allenamenti per Lorenzo Pellegrini che ha raggiunto la famiglia a Forte dei Marmi: il capitano ha ripreso a lavorare a corpo libero. Ritmi blandi, ma la voglia di rimanere al top, dopo la migliore stagione della carriera, è tanta.