Vina e Shomurodov inseguono la seconda possibilità

A Trigoria sono tutti convinti che la prossima stagione sarà molto diversa da quella appena conclusa, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Nel senso che le difficoltà spariranno e il rendimento sarà molto diverso da quello visto finora. Sia per Matias Vina sia per Eldor Shomurodov , entrambi a caccia di una stagione all’insegna delle rivincite.

Vina sta passando le vacanze a casa sua in Uruguay, dalle parti di Montevideo, dopo aver sposato Florencia Velasco, sua nutrizionista di fiducia. Con lei sta finalmente riposando, cosa che il terzino uruguaiano non faceva ormai da due anni . Ed infatti la Roma che questo momento di relax totale gli possa permettere di ricaricare le pile a dovere di tornare ad essere il terzino che aveva vinto la Coppa Libertadores con il Palmerais.

Deludente è stata anche la stagione di Eldor Shomurodov, che però aveva iniziato in maniera scoppiettante, facendo pensare che potesse essere la vera sorpresa dei giallorossi. L’uzbeko ha finito per giocare poco e per immalinconirsi sempre di più. Pagato 20 milioni (bonus compresi), adesso sarebbe difficile piazzarlo altrove. Meglio puntare sulla sua volontà di rivincita.