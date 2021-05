Villar: “Resto di sicuro qui. E con Mourinho ritroveremo la mentalità vincente”

Il centrocampista spagnolo ha parlato del suo futuro nella capitale e dell'arrivo dello Special One

La notizia, quella vera, la dà direttamente Gonzalo Villar in un'intervista di una decina di minuti all'emittente spagnola CadenaCope: “Resto sicuramente alla Roma“. Di per sé è una notizia perché con l’arrivo di Mourinho inevitabilmente si poteva sconvolgere qualsiasi tipo di progetto e programma, soprattutto perché Villar, come scrive Andre Pugliese su La Gazzetta dello Sport non è proprio corrispondente all’identikit ideale del centrocampista "mourinhano", muscolare e fisico. Oggi alle 18 per il 14 della Roma ci sarà l’esordio per la sua Spagna nella fase finale dell’Europeo Under21 contro la Croaza. Villar aggiunge poi, sempre parlando del mondo giallorosso: “Sono felice e ho molta voglia di giocare con Mourinho. Tutti noi non vediamo l’ora di iniziare la stagione e conoscere lui come persona, ma anche i suoi metodi di lavoro. La speranza poi è quella che possa portarci la mentalità vincente, che un pochino ci manca“.