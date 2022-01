Villar intriga l’Inter

Il romanista è la prima scelta in mezzo al campo

La caccia al vice-Perisic si muove parallelamente al tavolo sul rinnovo dell’esterno, il più difficile tra quelli nell’agenda di Inzaghi. Se i centrocampisti ad uscire saranno due (Sensi oltre a Vecino), a quel punto in casa nerazzurra diventerà necessario operare in entrata anche sulla mediana, scrive Flavio Conticello su La Gazzetta dello Sport. Si penserà a un altro prestito secco sfruttando l’infelicità altrui. Villar, ad esempio, rappresenta l’opposto del calcio predicato da Mourinho: lo spagnolo è poco portato al contrasto, alla fase difensiva, a tutto ciò che il portoghese chiede ai suoi mediani da battaglia. Per questo la Roma di José aveva già provato a darlo via d’estate, nonostante un contratto in scadenza nel 2024. Da allora Villar ha raccolto briciole e panchine: appena 6 presenze, tutte in Conference League e senza mai finire mezza partita. L’eventuale prestito all’Inter gli aprirebbe le porte di prima alternativa a Brozovic.