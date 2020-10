Villar, il baby regista cerca spazio per decollare: “Roma, fidati sono già pronto”

Gonzalo Villar sembra avere nel proprio dna di centrocampista la duttilità di chi sembra nato per giocare in regia, pronto a tessere trame vincenti, ma capace anche di giocare da trequartista. Ottime notizie per una Roma che in questo momento, in mediana, ha Diawara positivo e Cristante e Pellegrini in Nazionale. In questi giorni Villar a Trigoria non si sente solo. E non soltanto perché, scrivono Massimo Cecchini e Chiara Zucchelli su “La Gazzetta dello Sport”, è venuta a trovarlo la famiglia, ma anche perché con Pedro, Pau Lopez, Carles Perez e Borja Mayoral ha formato a Trigoria una piccola colonia iberica. Qualche sera fa erano tutti insieme a cena in un ristorante di pesce all’Eur, in allenamento sono inseparabili, tanto che ieri lo stesso Villar ha pubblicato uno scatto di gruppo mentre correvano.

In campo non ha paura di forzare la giocata, anche a costo di essere troppo irruento, fuori è iscritto all’università Cattolica San Antonio di Murcia, facoltà di Gestione e Amministrazione d’Impresa. Il corso dura quattro anni, lui è al secondo, fatica un po’ in economia aziendale, ma la sera ama stare a casa e studiare. In campo il suo tutor è Veretout, che è il vero intoccabile del centrocampo di Fonseca, ma anche Mancini e Cristante spesso gli regalano tempo e consigli. Il ragazzo ascolta e apprende anche se, rispetto a qualche settimana fa, scalpita per giocare e inizia ad avere meno pazienza. Vuole dimostrare quello che sa fare e forse anche per questo, sempre su Instagram, ieri ha pubblicato anche una sua foto da solo con le emoticon degli occhi concentrati e del traguardo. Un modo per dire, senza parole, di essere pronto.

“Sto bene e mi sento pronto per cominciare la stagione, voglio giocare di più“. Un messaggio chiaro, ma per adesso non ascoltato da Paulo Fonseca. L’allenatore portoghese lo stima parecchio, però in questo scorcio di stagione Villar è stato impiegato solo per due minuti, cioè sui titoli di coda delle partite in trasferta contro Verona e Udinese. Adesso che si comincerà a giocare ogni tre giorni ci sarà bisogno anche di lui. Gonzalo ci conta.