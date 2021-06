Villar dovrà fare i compiti a casa: rialzarsi e convincere Mou

Dopo un finale deludente c'è stata pure l'eliminazione con la Spagna

Giovedì sera la Spagna Under 21 è stata eliminata nella semifinale europea del Portogallo e Gonzalo Villar è tornato a Murcia, a casa sua, col morale non proprio a mille: “Non meritavamo di uscire, ma sono orgoglioso del lavoro di tutti”. Ora potrà rilassarsi, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport,in attesa, tra un mese esatto, di tornare in Italia, dove lo aspettano Mourinho e la stagione della consacrazione.