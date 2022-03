Viesse, Letsch ci crede: Ora mostriamo il lato migliore”

Il tecnico degli olandesi: "La Roma è un club da Champions, è bello affrontarla ma noi non vogliamo solo divertirci"

Nonostante non sia in un grande momento di forma e i rapporti con i tifosi siano tesi, il Vitesse crede nella possibilità di fare un buon risultato, come riporta La Gazzetta dello Sport,almeno stando alle parole del suo allenatore: "La Roma è un club da Champions, è bello affrontarla ma noi - garantisce Thomas Letsch -non vogliamo solo divertirci, ma mostrare di nuovo il nostro lato migliore e cercare le nostre possibilità. C’è stata molta negatività in questi giorni, ma non dobbiamo dimenticare che oltre il 99% dei sostenitori ci sostiene in modo corretto".