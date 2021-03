Vieri: “Roma penalizzata dagli errori individuali ma deve puntare all’Europa League”

Christian Vieri, ex attaccante tra le altre di Inter e Juventus e oggi presentatore della “Bobo Tv”, ha rilasciato un’intervista a “La Gazzetta dello Sport“, dove ha parlato del calcio italiano. Tra le sue dichiarazioni, anche un pensiero sulla Roma di Paulo Fonseca.

La Roma ha fatto tre punti su 27 contro le rivali per l’Europa.

E’ strano perché gioca anche un bel calcio, un calcio europeo. Forse troppi errori individuali, e giocare il giovedì sera e poi la domenica pesa. Ora deve puntare a vincere l’Europa League: ha tutto per arrivare in fondo.