Vierchowod: “Smalling bene, Mancini cresce però servirà più personalità”

"Partiamo dal rinnovo di Smalling, molto importante. Con lui la difesa ha sempre sofferto di meno. Chris ha personalità, è forte sulle palle alte e regala sicurezza a tutto il reparto. Ma per vincere serve più personalità in generale" dice Pietro Vierchowod, ex difensore della Roma, parlando del reparto arretrato giallorosso, intervistato da Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. È arrivato Ndicka e Ibanez sta per andare via... "Su Ndicka non mi esprimo, i giocatori sono abituato a valutarli dal vivo, nel nostro campionato, non mi piace giudicare dalla tv. Ibanez invece lo scorso anno non mi è piaciuto, ha fatto spesso degli errori gravi. La concentrazione per un difensore è fondamentale: puoi essere fenomeno per 80 minuti, ma se poi negli altri dieci concedi due palle gol agli avversari non sei un grande difensore".