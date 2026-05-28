Una Roma più che mai in stile Gasp e, strette attorno, le figure dirigenziali di riferimento per un’unione d’intenti totale. Da una parte, Ryan Friedkin, il vicepresidente sempre più al centro dell’universo giallorosso, e adesso anche Tony D'Amico con cui l’allenatore ha condiviso tre stagioni esaltanti all'Atalanta e che è pronto a firmare un triennale da 1,5 milioni a stagione. Proprio oggi il club annuncerà con ogni probabilità D'Amico dopo che ieri l'Atalanta ha dato il via libera al dirigente. E si tratta di una scelta in chiave Gasp in ossequio a un rapporto di fiducia reciproco che origina dai tempi di Pescara e che alla Dea ha prodotto risultati incredibili. Una coppia - scrive Alessio D'Urso su 'La Gazzetta dello Sport' - che non solo parla la stessa lingua del calcio e va d’accordo, ma che ha costruito valore. E il cronoprogramma, non appena verrà ufficializzato l’incarico a D'Amico, impone già scadenze importanti e un'accelerazione a partire dai rinnovi di Dybala, Pellegrini e Celik. Ma è ovvio che le sfide più importanti riguarderanno il mercato in entrata: con Greenwood primo nome di rango per l'attacco, Summerville (West Ham) sempre sul taccuino e con un alter ego di Wesley da scegliere tra l'esterno della Fiorentina Dodo e quello del Palmeiras Giay, entrambi valutati 15 milioni. In mezzo, tutte quelle decisioni di carattere organizzativo che riguardano in particolare luogo e date del ritiro precampionato in Germania.