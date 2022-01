Verso l’Empoli: Mkhitaryan titolare, El Shaarawy dopo la sosta

In difesa, a destra, ci sarà un ballottaggio tra Maitland-Niles e Karsdorp. Ci sarà attesa per capire se tornerà Smalling

Mkhitaryan è pronto a tornare titolare con Zaniolo, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport, mentre a destra ci sarà un ballottaggio tra Maitland-Niles e Karsdorp. Sono queste le novità della Roma per domenica. Contro l’Empoli ci sarà attesa per capire se tornerà Smalling, mentre a sinistra è certo l’impiego di Vina. Difficilmente ce la farà El Shaaawy che è ancora alle prese con qualche noia muscolare. Ci sarà la sosta e Mourinho lo porterà ad Empoli soltanto se non verranno corsi rischi.