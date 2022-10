Verona, ora Bocchetti cerca la svolta in difesa: “E bisogna segnare”

Per la partita con la Roma “debutterà” la Ztl nell’area attorno al Bentegodi, provvedimento sperimentale preso dalla giunta guidata da Damiano Tommasi, sindaco che, da calciatore, è doppio ex della gara tra l’Hellas e la Roma, scrive Matteo Fontana su La Gazzetta dello Sport . Il Verona cerca, allo stesso modo, di limitare il traffico davanti alla porta di Montipò : mai una volta, in undici turni di campionato, l’Hellas ha chiuso una gara senza subire gol.

Un allarme da stoppare immediatamente, con il peso di un filotto negativo fatto di sei sconfitte consecutive, mai così tante in Serie A ad eccezione del 1978-79 e del 2017-2018. In entrambi i casi, il Verona arrivò, suo malgrado, a sette. Alla fine dell’annata, poi, retrocesse. Eppure i numeri delle ultime giornate dicono che per tiri in porta, occasioni create, possesso palla e recuperi i gialloblù sono migliorati in maniera evidente. Non è bastato per prendere punti: "Le buone prestazioni – questo il commento di Salvatore Bocchetti – fanno piacere ma avere tante occasioni e sfruttarle poco fa male. Ma questa è la strada giusta, non ci può andare sempre per il verso sbagliato. Ci siamo andati vicini con Milan e Sassuolo, io sono fiducioso".